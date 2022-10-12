Втрати російської армії: штаб ЗСУ заявляє про «постійне надходження уточнених даних»

Російська армія втратила близько 270 військових за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 12 жовтня.

Водночас командування повідомляє, що дані постійно оновлюються:

«У зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника. Цифри буде скориговано та опубліковано окремо, протягом дня. Завтра, до вже скоригованих цифр будуть додані втрати ворога за попередню добу», – пояснюють у штабі.

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Наразі штаб оцінює загальні втрати армії Росії в близько 63 380 людей особового складу. Також російські війська втратили:

2505 танків (+1)

5181 бойових броньованих машин (+19)

1507 артилерійських систем (+11)

355 реактивних систем залпового вогню (+2)

182 засоби протиповітряної оборони (+1)

268 літаків

235 гелікоптерів

1129 безпілотників (+15)

315 крилатих ракет (+20)

15 кораблів

3927 автомобілів та автоцистерн (+11)

136 одиниць спеціальної техніки

«Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках», – йдеться в зведенні.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

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За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.