Влада Житомирщини заявила про роботу ППО «по нерозпізнаному літальному апарату»

Голова ОВА Віталій Бунечко повідомив про роботу сил ППО – «по нерозпізнаному літальному апарату».

«Сьогодні ввечері на Житомирщині сили ППО попередньо спрацювали по нерозпізнаному літальному апарату. Більш докладна інформація буде згодом після детального вивчення території спеціалістами», – написав він у телеграмі.

12 жовтня ввечері влада повідомляла про роботу ППО на Черкащині, Вінниччині і Рівненщині.

11 жовтня українська розвідка повідомила, що іранські дрони-камікадзе «Shahed-136» Росія перекидає до Білорусі. Як заявляв президент України Володимир Зеленський з посиланням на дані розвідки, Росія замовила в Ірану 2400 дронів-камікадзе «Шахід-136». Перевірити ці дані незалежно неможливо.

Перші повідомлення про використання Росією дронів-камікадзе «Шахід-136» у війні проти Україні з’явилися на початку вересня.