На Рівненщині збили «ворожу ціль» – ОВА

На Рівненщині українські військові збили «ворожу ціль», повідомив голова ОВА Віталій Коваль.

«Друзі, під час крайньої повітряної тривоги на півночі Рівненщини було збито ворожу ціль. Дякую силам ППО і ЗСУ за надійний захист! Перемога – за нам», – написав він у телеграмі.

Віталій Коваль не уточнив – йдеться про ракету чи безпілотник.

12 жовтня ввечері російські війська атакували Вінниччину двома дронами-камікадзе, як повідомили в ОВА, сили протиповітряної оборони їх знищили.

11 жовтня українська розвідка повідомила, що іранські дрони-камікадзе «Shahed-136» Росія перекидає до Білорусі. Як заявляв президент України Володимир Зеленський з посиланням на дані розвідки, Росія замовила в Ірану 2400 дронів-камікадзе «Шахід-136». Перевірити ці дані незалежно неможливо.

Перші повідомлення про використання Росією дронів-камікадзе «Шахід-136» у війні проти Україні з’явилися на початку вересня.