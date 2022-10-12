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На Рівненщині збили «ворожу ціль» – ОВА

Віталій Коваль не уточнив – йдеться про ракету чи безпілотник

На Рівненщині українські військові збили «ворожу ціль», повідомив голова ОВА Віталій Коваль.

«Друзі, під час крайньої повітряної тривоги на півночі Рівненщини було збито ворожу ціль. Дякую силам ППО і ЗСУ за надійний захист! Перемога – за нам», – написав він у телеграмі.

Віталій Коваль не уточнив – йдеться про ракету чи безпілотник.

12 жовтня ввечері російські війська атакували Вінниччину двома дронами-камікадзе, як повідомили в ОВА, сили протиповітряної оборони їх знищили.

11 жовтня українська розвідка повідомила, що іранські дрони-камікадзе «Shahed-136» Росія перекидає до Білорусі. Як заявляв президент України Володимир Зеленський з посиланням на дані розвідки, Росія замовила в Ірану 2400 дронів-камікадзе «Шахід-136». Перевірити ці дані незалежно неможливо.

Перші повідомлення про використання Росією дронів-камікадзе «Шахід-136» у війні проти Україні з’явилися на початку вересня.

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