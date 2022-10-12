Росія випустила понад 100 снарядів по Нікополю, поранені мати й дитина – Резніченко

Російські війська обстрілювали Нікополь на Дніпропетровщині протягом ночі, повідомив голова області Валентин Резніченко.

За його словами, вночі зафіксували сім обстрілів.

«На мирний Нікополь випустив понад 100 снарядів! Один з них прилетів прямо у приватний будинок. Поранив шестирічну дівчинку та її маму. Вони і ще одна постраждала через атаку жінка зараз у лікарні. Важкі», – написав очільник області у своєму Телеграмі.

Він додав, що в місті пошкоджені понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, а також газогони та лінії електропередач. Обстріли завдали руйнувань двом підприємствам, двом дитячим садочкам, школі, магазинам та офісу благодійної організації.

Російські війська регулярно обстрілюють Дніпропетровщину. Вночі проти 11 жовтня в Нікополі обстріли пошкодили заправку та магазин.

Москва заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.