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Новини | Суспільство

Росія випустила понад 100 снарядів по Нікополю, поранені мати й дитина – Резніченко

У місті пошкоджені понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків

Російські війська обстрілювали Нікополь на Дніпропетровщині протягом ночі, повідомив голова області Валентин Резніченко.

За його словами, вночі зафіксували сім обстрілів.

«На мирний Нікополь випустив понад 100 снарядів! Один з них прилетів прямо у приватний будинок. Поранив шестирічну дівчинку та її маму. Вони і ще одна постраждала через атаку жінка зараз у лікарні. Важкі», – написав очільник області у своєму Телеграмі.

Він додав, що в місті пошкоджені понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, а також газогони та лінії електропередач. Обстріли завдали руйнувань двом підприємствам, двом дитячим садочкам, школі, магазинам та офісу благодійної організації.

Російські війська регулярно обстрілюють Дніпропетровщину. Вночі проти 11 жовтня в Нікополі обстріли пошкодили заправку та магазин.

Москва заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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