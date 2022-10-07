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Російські війська обстріляли Дніпропетровщину: одна людина загинула, одна поранена

«Ударили «Градами» та важкою артилерією», – повідомив голова ОВА

Російські військові ввечері 7 жовтня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Ударили «Градами» та важкою артилерією. У Червоногригорівській громаді вбили 37-річного чоловіка, 42-річного чоловіка поранили. Він у лікарні», – написав Резніченко у телеграмі.

Вранці Резніченко повідомляв, що Нікопольщина всю ніч «здригалася від вибухів»: російські війська шість разів ударили по району з РСЗВ і важкої артилерії. Попередньо, люди не постраждали.

«У Нікополь прилетіли майже 40 російських снарядів. У місті пошкоджені кілька багатоповерхівок, більш ніж десять приватних будинків, господарські споруди, підприємство транспортної інфраструктури, газогони та електромережі», – повідомляв голова ОВА.

Російські війська регулярно обстрілюють Дніпропетровщину. Зокрема, минулого тижня внаслідок російського ракетного удару по Дніпру, як повідомили в ОВА, були поранені п’ятеро людей, загинули четверо, серед них – двоє дітей. Через цю атаку пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхівок, електромережу, автотранспорт.

Москва заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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