Російські війська вдарили по об’єктах енергетики на Дніпропетровщині та Сумщині – обласна влада

Російські війська обстріляли підприємства життєзабезпечення Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко 12 жовтня.

«Ранком росіяни ударили по енергетичній інфраструктурі у Кам’янському районі. Там сильна пожежа і руйнування. Рятувальники приборкують полум’я. Потім енергетики спробують відновити обладнання», – заявив він.

Очільник області закликав економити електроенергію «всюди, де можливо».

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Крім того, голова Сумщини Дмитро Живицький повідомив про артилерійські обстріли об’єктів інфраструктури з території Росії.

«Але наразі маємо, на жаль, ще два ворожі артилерійські прильоти з території РФ по об’єктах інфраструктури. У Сумському і Шосткинському районах – аварійне відключення електроенергії», – написав він.

Живицький пообіцяв, що місцева влада згодом оприлюднить графіки віялових відключень електроенергії.

Після масованих обстрілів понад 20 населених пунктів України постраждали 10 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди.