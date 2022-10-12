Щонайменше 7 людей загинули через ранковий обстріл Авдіївки – Кириленко

Щонайменше семеро людей загинули внаслідок російського обстрілу Авдіївки, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко 12 жовтня.

Ще вісім людей отримали поранення.

«Росіяни завдали удару по центральному ринку, де на той час перебувало чимало людей. У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки — тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших», – прокоментував голова області.

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Кириленко повторно закликав жителів Донеччини евакуюватися.

«Після перемоги ми всі повернемось додому, а зараз головне — вижити!» – додав він.

За попередню добу, як повідомив раніше голова Донецької ОВА, внаслідок російських обстрілів у області загинули шестеро цивільних: четверо в Лимані та двоє в Тернах.