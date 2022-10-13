Нічний російський удар по Миколаєву: кількість жертв зросла до чотирьох людей

Голова Миколаївської ради Ганна Замазєєва заявила, що з-під завалів багатоповерхівки у Миколаєві рятувальники дістали тіла трьох загиблих.



«На зараз рятувальники ДСНС дістали з під завалів багатоповерхівки вже 3 загиблих», – написала вона в телеграмі.



У ДСНС уточнюють, що рятувальники дістали з-під завалів тіла трьох загиблих: чоловіків віком 31 та 39 років та 80-річної жінки.



Аварійно-рятувальні та пошукові роботи у Миколаєві після нічного обстрілу тривають.

Раніше повідомлялося, що під завалами рятувальної човникової станції, яка також зазнала атаки, знайшли тіло загиблого.

За даними ОВА, вночі 13 жовтня російські війська обстріляли Миколаїв, використавши вісім ракет типу С-300. Серед іншого, було влучання у п’ятиповерховий житловий будинок: два верхні поверхи зруйновані вщент, решта – під завалами. Попередньо, дві людини отримали поранення. Серед поранених 11-річний хлопчик, якого дістали із під завалів. Повідомлялося, що під завалами можуть бути ще сім людей. Також внаслідок ракетного удару зруйновано будівлю човникової станції, там загинула одна людина.

Влада регулярно повідомляє про російські обстріли Миколаєва, віднедавна також із застосуванням іранських дронів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.