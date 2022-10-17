У Миколаєві вночі дрони-камікадзе влучили в фармацевтичний склад – ОК «Південь»

Російські війська вночі атакували Миколаївщину дронами-камікадзе типу «Shahed-136», повідомляє оперативне командування «Південь».

За даними командування, 11 дронів українські військові збили.

«Три дрони влучили в об’єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад в обласному центрі. На місцях влучань працюють рятувальники, тривала боротьба з вогнем. Попередньо, постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.

Як згодом повідомили в ОВА, пожежу локалізували.

Влада регулярно повідомляє про російські обстріли Миколаєва, віднедавна також із застосуванням іранських дронів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.