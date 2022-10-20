Воллес: російський СУ-27 випустив ракету поблизу британського літака над Чорним морем

Російський винищувач минулого місяця випустив ракету поблизу неозброєного британського літака-розвідника в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, повідомив міністр оборони Бен Воллес у парламенті 20 жовтня.

Він уточнив, що цей інцидент стався 29 вересня.

За його словами, після цього Британія призупинила патрулювання та висловила свою стурбованість міністру оборони Росії Сергію Шойгу.



«У відповіді міністра оборони Росії від 10 жовтня сказано, що вони провели розслідування обставин інциденту, і вказано, що це була технічна несправність винищувача СУ-27. Вони також визнали, що інцидент стався в міжнародному повітряному просторі», – сказав Воллес.



За його словами, Британія «поділилася цією інформацією з союзниками». Британський міністр оборони заявляє, що звичайне патрулювання вже відновлено.