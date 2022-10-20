США готові застосувати санкції до «всіх причетних» до надання Росії іранських дронів – Держдеп

Державний департамент Сполучених Штатів 19 жовтня прокоментував надання Іраном дронів-камікадзе Росії для атак проти України.

Відомство вказало на те, що Вашингтон долучився до Великої Британії та Франції у тому, щоб підняти питання на засідання Ради безпеки ООН 19 жовтня, а також попереджав про ймовірне застосування цих дронів Росією в липні.

«Тепер у нас є достатньо доказів, що ці дрони застосовуються для ударів по українських цивільних та критичній цивільній інфраструктурі», – йдеться в повідомленні.

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Департамент зазначив, що поки Іран «продовжує брехати і заперечувати надання зброї Росії», США продовжують працювати із союзниками та партнерами, аби запобігти передачі цієї зброї.

«Ми не будемо вагатися, аби застосувати наші санкції та інші належні інструменти щодо всіх причетних до цих передач (зброї – ред.). Ми також продовжуватимемо нарощувати безпрецедентну безпекову допомогу Україні, в тому числі засобами протиповітряної оборони, щоб Україна могла захиститися від цієї зброї», – додала пресслужба Держдепартаменту.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що українські війська протягом місяця збили 233 «Шахеди» й десятки ракет.

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За даними українського командування, Росія могла отримати від Ірану сотні Shahed-136. В українській розвідці заявили, що Росія замовила в Ірану замовила 1750 дронів – це була перша партія, після якої були нові замовлення. Іран заперечує постачання дронів-каміказде для російської армії.

Shahed-136 – дрон-камікадзе, який виготовляє Іран. Дальність його польоту складає 2000 кілометрів.