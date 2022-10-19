ЗСУ за понад місяць збили 223 дронів-камікадзе Shahed-136 – Повітряні сили

Українські військові збили за 36 днів збили 223 дронів-камікадзе Shahed-136, якими атакували російські війська, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.



«Станом на 19 жовтня, із першого випадку збиття на території України дрона-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136» (13 вересня 2022 року, м. Куп’янськ), протиповітряною обороною Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України знищено 223 БпЛА цього типу», – йдеться у повідомленні.



У Повітряних силах уточнюють, що іранські безпілотники Shahed-136, які російські війська маркують як «Герань-2», знищують зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, самохідні зенітні установки, мобільні вогневі групи ПЗРК, зенітні гармати, великокаліберні кулемети.

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Станом на 6 жовтня у Генштабі повідомляли, що Росія вже застосувала проти України 86 дронів Shahed-136, 60% із яких були знищені.

У Повітряних силах ЗСУ вважають, що армія РФ все частіше використовує у війні проти України іранські дрони, тому що береже високоточні ракети, а також тому що БПЛА більш зручні для завдання ударів.

За даними українського командування, Росія могла отримати від Ірану сотні Shahed-136. В українській розвідці заявили, що Росія замовила в Ірану замовила 1750 дронів – це була перша партія, після якої були нові замовлення.

Перші повідомлення про використання Росією дронів-камікадзе «Шахід-136» у війні проти Україні з’явилися на початку вересня. В останні тижні російські військові активно використовують дрони для атак по українській цивільній інфраструктурі.

Shahed-136 – дрон-камікадзе, який виготовляє Іран. Дальність його польоту складає 2000 кілометрів.