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Генштаб: Росія загалом застосувала проти України 86 іранських дронів, 60% – знищені

Частини іранського безпілотника-смертника Shahed-136, що були знайдені після удару РФ у Харкові, 6 жовтня 2022 року

Росія вже застосувала проти України 86 дронів Shahed-136, 60% із яких були знищені, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

За його словами, у період з 30 вересня війська РФ застосували 46 дронів-камікадзе Shahed-136 для ураження військових об’єктів, цивільної інфраструктури і позицій військових, з низ 24 – були знищені.

Крім того, як повідомив Громов на брифінгу 6 жовтня, з 30 вересня загарбники запустили по Україні 20 ракет різного типу, зокрема, 13 балістичних ракет.

У ніч на 6 жовтня ЗСУ знищили дев’ять із 12 запущених Росією дронів-камікадзе, додав він.

У Повітряних силах ЗСУ вважають, що армія РФ все частіше використовує у війні проти України іранські дрони, тому що береже високоточні ракети, а також тому що БПЛА більш зручні для завдання ударів.

Shahed-136 – дрон-камікадзе, який виготовляє Іран. Дальність його польоту складає 2000 кілометрів. За даними українського командування, Росія могла отримати від Ірану сотні таких дронів.

Росія атакує Україну іранськими дронами-камікадзе (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Росія атакує Україну іранськими дронами-камікадзе (фотосвідчення)

Росія продовжує втрачати у війні з Україною свою військову техніку, кажуть українські військові. Попри це, невдалі спроби Москви утримати українську територію тривають. Російська армія почала бити по Україні дронами-камікадзе іранського виробництва, наводять докази у владі

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