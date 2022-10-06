Генштаб: Росія загалом застосувала проти України 86 іранських дронів, 60% – знищені

Росія вже застосувала проти України 86 дронів Shahed-136, 60% із яких були знищені, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

За його словами, у період з 30 вересня війська РФ застосували 46 дронів-камікадзе Shahed-136 для ураження військових об’єктів, цивільної інфраструктури і позицій військових, з низ 24 – були знищені.

Крім того, як повідомив Громов на брифінгу 6 жовтня, з 30 вересня загарбники запустили по Україні 20 ракет різного типу, зокрема, 13 балістичних ракет.

У ніч на 6 жовтня ЗСУ знищили дев’ять із 12 запущених Росією дронів-камікадзе, додав він.

У Повітряних силах ЗСУ вважають, що армія РФ все частіше використовує у війні проти України іранські дрони, тому що береже високоточні ракети, а також тому що БПЛА більш зручні для завдання ударів.

Shahed-136 – дрон-камікадзе, який виготовляє Іран. Дальність його польоту складає 2000 кілометрів. За даними українського командування, Росія могла отримати від Ірану сотні таких дронів.