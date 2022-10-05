Що під прицілом дронів-камікадзе? Армія РФ відступає – на що робить ставку Путін?

- Росія атакувала дронами-камікадзе Білу Церкву, що на Київщині. 12 безпілотників у ніч на 5 жовтня запустили з півдня, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ. Всього у місті пролунало близько шести вибухів, відомо про одного постраждалого. Деталі цієї атаки, а також куди ще можуть долетіти іранські безпілотники і чим відповість Київ?
- Попри значні невдачі на фронті президент Росії Володимир Путін підписав так звані укази про «входження до складу Росії» чотирьох частково окупованих областей України – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. В Офісі президента України заявили, що так звані кремлівські закони «не варті паперу, на якому підписані», і що Україна поверне всі свої території.
- Тим часом у ЄС все ж домовилися встановити «стелю» цін на російську нафту. Такі обмеження включать до восьмого пакету санкцій проти Росії. Цей пункт викликав найбільше дискусій, запроваджуватимуть його у два етапи. Чи достатньо цього, аби зупинити Володимира Путіна?
- Про це і не тільки дивіться в програмі «Свобода LIVE» о 18:00 на @Радіо Свобода.
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