ЗСУ знищили шість безпілотників-камікадзе під час атаки на Одещину та Миколаїв – влада

Збройні сили України знищили шість дронів-камікадзе, запущених військами РФ у напрямку Одеської області та Миколаєва в ніч на четвер, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

«Атака дронів-камікадзе на Одещину та Миколаїв. Знищено 6 БПЛА. Дякуємо ЗСУ», – написав Братчук у телеграмі.

Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, уночі українські війська знищили 9 безпілотників-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які атакували вночі Україну.

У Повітряних силах ЗСУ вважають, що армія РФ все частіше використовує у війні проти України іранські дрони, тому що береже високоточні ракети, а також тому що БПЛА більш зручні для завдання ударів.