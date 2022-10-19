Фон дер Ляєн назвала російські удари по українській інфраструктурі воєнним злочином

Російські удари ракетами та дронами по електростанціях та іншій цивільній інфраструктурі є «актами чистого терору», які можна прирівняти до воєнних злочинів, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 19 жовтня.

«Вчора ми знову побачили цілеспрямовані напади Росії на цивільну інфраструктуру. Це знаменує ще одну главу в і без того дуже жорстокій війні. Міжнародний порядок дуже чіткий. Це воєнні злочини», – сказала фон дер Ляєн у виступі перед законодавцями в Європейському парламенті.

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Вона вказала на те, що атаки на інфраструктуру мають «чітку мету» залишити без опалення, водопостачання та електрики мирне населення перед початком зими.

«Це акти чистого терору, і ми повинні так це й називати», – сказала посадовиця.

Вона також підтвердила готовність ЄС підтримувати України «стільки, скільки буде потрібно».

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що з 10 жовтня російські обстріли зруйнували 30% українських електростанцій.

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Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Під час масованої російської атаки минулого тижня були пошкоджені 15 об’єктів критичної інфраструктури.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».