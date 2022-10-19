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Росія: влада заявляє про влучання в один з обʼєктів інфраструктури Бєлгорода

За даними місцевої влади, руйнування незначні

Губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков заявив про влучання в один з об'єктів інфраструктури міста Бєлгорода.

«Зафіксовано влучання снаряда на один із об'єктів інфраструктури міста Бєлгорода. Руйнування незначні, вони не вплинуть на роботу енергозабезпечення міста. Усі оперативні служби виїхали на місце для усунення наслідків», – написав він у телеграмі.

14 жовтня місцева влада повідомила про пошкодження електропідстанції на 110 кВт у Бєлгороді, на ній виникла пожежа.

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З початку війни в Бєлгороді кілька разів відбувалися вибухи. Через один із них загинули кілька людей. Місцева влада регулярно звинувачує в обстрілах українську сторону, Київ ці звинувачення не коментує.

З району Бєлгорода російські війська, як стверджує українська влада, запускають ракети в бік Харкова та Харківської області.

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