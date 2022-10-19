Reuters: ЄС запровадить санкції проти Ірану через постачання Росії дронів

Європейський cоюз запровадить санкції проти Ірану у зв’язку з постачанням Росії ударних безпілотників Shahed-136, які російська армія використовує для ударів по містах України, повідомляє Reuters із посиланням на чотирьох дипломатів і французького чиновника.

За повідомленням, угоди про це досягли 19 жовтня представники країн ЄС. Формально схвалені санкції мають бути на саміті Євросоюзу, який відкривається 20 жовтня в Брюсселі.

Як повідомляє Reuters, до санкційних списків будуть внесені три іранські генерали, у тому числі бригадний генерал Корпусу вартових ісламської революції Саїд Агхаджані, на якого раніше наклали санкції США – він, як повідомляється, відповідає за іранську програму розвитку бойової безпілотної авіації. Також, за повідомленням, під санкції потрапить виробник дронів – корпорація Shahed Aviation Industries.

Офіційні Тегеран і Москва заперечують постачання іранських дронів Росії. Безпілотники, які завдають ударів по Україні, мають російське найменування «Герань-2», проте, на думку фахівців, є виробами саме іранського, а не російського виробництва.

Безпілотники активно використовуються останніми тижнями, головним чином проти об’єктів в українському тилу, зокрема пов’язаних з енергетикою. Частину дронів українській системі ППО вдається збити, проте деякі досягають цілей і завдають значної шкоди і призводять до жертв.

Київ офіційно звинуватив Іран у постачанні Росії безпілотників. Іранського посла позбавили акредитації в Україні, МЗС України запропонувало владі країни розірвати з Іраном відносини.

Агентство Reuters у вівторок повідомляло з посиланням на джерела, що Іран готовий поставити в Росію нові безпілотники, а також балістичні ракети.