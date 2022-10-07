Удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 14 – Куртєв

Кількість загиблих внаслідок учорашнього удару по Запоріжжю зросла до 14, повідомив секретар міської ради Запоріжжя Андрій Куртєв.

«Невтішні звістки продовжують надходити до нас з розбору завалів на будинках, які постраждали від учорашньої атаки. На цей час кількість загиблих збільшилася вже до чотирнадцяти. Найщиріші співчуття усім, хто втратив своїх рідних та близьких», – заявив він.

Він зазначив також, що сьогоднішній удар по Запоріжжю пошкодив вікна й балкони в багатоповерховому будинку, біля якого впала ракета.

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«Коли сьогодні ми попросили людей прийти та допомогти комунальникам і рятувальникам з ліквідацією наслідків ворожих обстрілів, відгукнулося стільки містян, що навіть роботи на всіх не вистачило», – додав Куртєв.

Російські війська завдали удару по Запоріжжю 6 жовтня.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, за даними місцевої влади, станом на кінець вересня Запоріжжя зазнало понад 20 ракетних обстріли, які спричинили жертви серед населення та руйнування різних об’єктів міста. Майже половина з цих ракетних обстрілів припадає на останні два тижні вересня.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.