Після ранкової атаки військ РФ обстріли у Запоріжжі поновилися. Одна людина загинула і 12 поранені

Після ранкової атаки військ РФ у центрі Запоріжжя російські війська знову обстрілюють місто, зафіксовано три «прильоти», повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі телемарафону.

«Те, що почали загарбники о 5-й ранку, вони фактично продовжили. Знову зафіксовано три «прильоти», знову по центру міста. Але не по житлових кварталах», – зазначив він.

Старух нагадав, що зранку війська РФ вдарили по житлових будинках в центрі міста, в результаті одна людина загинула і 12 поранені.

За його словами, роботи з розбирання завалів призупиняються на час повітряної тривоги.

6 жовтня російські війська завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівках у Запоріжжі. Під завалами опинилися люди. Раніше повідомлялося про двох загиблих жінок, але пізніше влада уточнила, що загинула одна людина. Серед поранених є дитина.