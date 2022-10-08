В сербських містах з’явилися білборди на честь дня народження президента Росії

В Белграді, Новому Саді та ще деяких містах Сербії виставили білборди на честь 70-го дня народження президента Російської Федерації Владіміра Путіна, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Білборди містять написи: «Вітання президентові Путіну від братів сербів – КонZервативний рух Наші».

Йдеться про праву політичну організацію, яка повʼязана із схожими угрупованнями в Росії. За підтримки Сербської православної церкви, вона виступає за «збереження національних традицій і сімейних цінностей».

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Окремі акції «Наших» фінансуються Міністерством культури Сербії. Члени руху беруть участь в заходах правих сил на підтримку Росії, а також проти вступу Сербії до Європейського союзу.

Згідно з сербським законодавством, для виставлення білбордів необхідний дозвіл місцевих органів влади. Опозиційні партії й неурядові організації, як правило, ніколи не отримують дозвіл виставити свої білборди.

Сербія не визнала російську анексію Криму й недавні псевдореферендуми в окупованих областях України, але відмовляється запровадити санкції проти Росії, чого вимагає від неї Європейський союз.