Перший цвях в труну Саурона: дев'ять країн підтримали заявку України в НАТО

(Рубрика «Точка зору»)

Не лише в соціальних мережах, а й урядових комунікаціях, у промовах і у побуті війну Росії проти України повсюдно порівнюють з книгою Дж.Р. Толкіна «Володар Перснів».

У ній йдеться про напад Темного володаря Саурона на вільний Захід з його осердям у Ґондорі. Російські війська – це криваві прислужники Саурона, орки. А сам міфічний Саурон, який врешті був подоланий, нині локалізують у Кремлі.

30 вересня 2022 року Україна, цей сьогоднішній Ґондор, подала офіційну заявку на вступ до НАТО. Її суть – приєднання до вільного Заходу.

Крок логічний, вистражданий, підтриманий 85% населення, але, на думку декого на Заході – небезпечний. Адже прийняти у союзники Україну для всіх 30 країн Альянсу означає зобов’язатися допомагати їй, а тому і збройно протистояти тоталітарній ядерній Росії.

А раптом, думають ці занадто обачні, Київ не втримається, Кремль переможе і вдарить по нас?

Дев'ятеро – це гурт

Пройшла лише доба від запиту України, і вже 1 жовтня президенти дев’яти країн НАТО висловили підтримку українській заявці у спільному зверненні.

Число символічне: у «Володар Перснів» саме Дев’ятеро, що їх назвали Гурт, вийшли піднімати вільні країни і народи на боротьбу проти агресивного зла. І завдяки їхнім зусиллям, їх спільному чинові – ворог був розбитий.

Дев'ятеро президентів представляють і Північ, і Південь, і Захід Альянсу – від маленької Північної Македонії до великих Польщі та Румунії, від північної Естонії, до південної Чорногорії, а в центрі – із головуючою у Європейському Союзі Чехією.

Крок, що його зробили дев’ять держав НАТО, із захопленням зустріли в Україні. Він додає сил тим, хто зброєю відбиває загарбника. Він додає аргументів тим, хто дипломатією переконуватиме Вашингтон, Берлін і Париж прийняти заявку Києва. Він дає надію мільйонам переселенців в Україні і поза її межами, повернутися під рідний дах чи почати його відбудовувати.

Цей крок дев'яти – перший міцний цвях у труну Саурона.

Чи це збудеться?

Нема сумнівів, що так. Реальність виявилася несподіванішою за фантазію.

Бо насправді проукраїнський Гурт вже вийшов за рамки Дев’яти: звернення України підтримала заокеанська Канада. Отже далі буде.

Андрій Веселовський – український дипломат, експредставник України при ЄС

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