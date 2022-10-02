«Українці досягають прогресу». Столтенберґ про звільнення Лиману

Звільнення Україною міста на території, про спробу анексії якої нещодавно заявив президент Росії Володимир Путін, демонструє, що українці досягають прогресу. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ в ефірі каналу NBC, повідомляє агенція Reuters.



«Ми побачили, що вони змогли взяти нове місто, Лиман, і це свідчить про те, що українці досягають прогресу, здатні відкинути російські війська завдяки мужності, завдяки своїй хоробрості, своїм вмінням, але й, звичайно, сучасній зброї, яку надають Сполучені Штати та інші союзники», – сказав він.



За словами Столтенберґа, найкращий спосіб протистояти спробі анексії Росією українських регіонів – це продовжувати підтримувати Україну.



Відповідаючи на запитання про заявку України на прискорене членство в НАТО, Столтенберґ сказав, що «будь-яке рішення про членство має ухвалюватися консенсусом, усі 30 союзників мають погодитися прийняти таке рішення».

Ввечері 1 жовтня українські військові повідомили про звільнення Лиману і взяття його під контроль.

Перед цим фонд «Повернись живим» опублікував відео з Лиману і повідомив, що на ньому – окупанти, які намагаються втекти з міста.

Перед цим 1 жовтня речник Східного угруповання військ ЗСУ повідомив, що російське угруповання в районі Лиману оточене. На запитання щодо кількості російських військ, які перебувають в оточенні, Череватий назвав цифру в близько 5 тисяч, але зазначив, що цифра може бути вже меншою.

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Тим часом, Міністерство оборони Росії заявило про відведення з Лиману своїх військ «на більш вигідні рубежі» – після заяв українських військових про оточення.

Голова Чечні Рамзан Кадиров у своєму телеграм-каналі жорстко розкритикував командувача Центрального військового округу генерал-полковника Олександра Лапіна, який керував обороною на лиманському напрямку. У Лимані, серед інших підрозділів, були і «кадирівці».

ВВС повідомляє, що Кадирова в його критиці Лапіна також підтримав бізнесмен Євген Пригожин, який нещодавно перестав приховувати, що саме він стоїть за діяльністю ПВК «Вагнер» та вербує ув’язнених у Росії на війну в Україні.

Генштаб ЗСУ наразі ситуацію не коментував.