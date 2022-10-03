Литва висилає тимчасового повіреного Росії за втручання у свої внутрішні справи

Литовське Міністерство закордонних справ викликало представника посольства Росії і вручило ноту, якою оголосило персоною нон-ґрата тимчасового повіреного у справах Росії Сергія Рябоконя.

«Сергію Рябоконю дали п’ять днів, аби залишити країну», – повідомляє МЗС.

Читайте також: Президент Литви про псевдореферендуми: «Люди заповнюють бюлетені зі зброєю, спрямованою їм в обличчя»

Таке рішення, за повідомленням, Вільнюс ухвалив на основі інформації, наданої «компетентними службами, за якою останні дії і заяви Рябоконя несумісні з його дипломатичним статусом». Зокрема, йдеться про втручання у внутрішні справи Литви, яке порушує Віденську конвенцію про дипломатичні відносини.

МЗС Литви також висловило «рішучий протест» проти рішення Росії незаконно анексувати окуповані українські території на сході та півдні.

Російська сторона наразі не коментувала це повідомлення.