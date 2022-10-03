В Україні – «найвища за історію спостережень» підтримка вступу до НАТО – опитування

Абсолютна більшість українців підтримує вступ України до НАТО і Європейського союзу, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного групою «Рейтинг» і оприлюдненого 3 жовтня.

Як свідчать дані дослідження, 86% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу у разі проведення референдуму (проти – 3%, не проголосували б – 7%). Підтримка вступу до ЄС одностайна серед представників усіх макрорегіонів і вікових груп, кажуть соціологи.

«Підтримка вступу до НАТО – найвища за історію спостережень: на референдумі цю ініціативу підтримали б 83%, проти – 4%, не проголосували б 9%. У червні 2022 року підтримували вступ до Альянсу 76%. На відміну від вступу до ЄС вступ до НАТО дещо обережніше сприймається жителями сходу країни (69% – за вступ, 9% – проти, 17% – не прийшли б на голосування). Попри це, у порівнянні із попереднім опитуванням динаміка у підтримці вступу до Альянсу серед жителів цього макрорегіону дуже позитивна (у червні за – 55%, проти – 20%, не прийшли б голосувати – 22%)», – йдеться в повідомленні.

Опитування проводили 1-2 жовтня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок.

30 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. У НАТО відповіли, що для цього потрібна згода всіх 30 членів Північноатлантичного альянсу.

Це сталося після того, як президент Росії Володимир Путін підписав укази про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей. І Україна, і Захід засудили ці незаконні дії Москви. Через спробу анексії українських території деякі країни, зокрема Британія і Канада, вже запровадили санкції проти Росії.