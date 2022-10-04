На прикордонні РФ продовжують розгортати мобільні військкомати

На контрольно-пропускних пунктах у Псковській області РФ, де на виїзді з країни зібралися багатокілометрові пробки, розгорнули мобільні військкомати, повідомив губернатор регіону Михайло Ведерніков у Telegram.

За його словами, на кордонах «наплив людей дуже великий» і серед тих, хто виїжджає, багато громадян України, проте є і громадяни Росії призовного віку.

«Зі зрозумілих причин усі проходять відповідні перевірки, та й сусіди не поспішають їх пропускати», – сказав Ведерніков.

Псковська область на заході межує з Естонією та Латвією. Раніше уряд Латвії запровадив у районах, що межують з Псковською областю РФ, режим надзвичайної ситуації, пов’язаний з оголошеною в Росії мобілізацією.

Російська влада почала відкривати на контрольно-пропускних пунктах на кордоні мобільні військкомати через деякий час після оголошеної Володимиром Путіним 21 вересня так званої часткової мобілізації.

27 вересня стало відомо, що мобілізаційний пункт військкомату з’явився на КПП «Верхній Ларс» на російсько-грузинському кордоні. 28 вересня пункт мобілізації відкрили у Виборзькому районі Ленінградської області Росії на кордоні з Фінляндією у пункті пропуску «Торфяновка». Пункт мобілізації також розгорнуто на контрольно-пропускному пункті «Караузек» на російсько-казахстанському кордоні в Астраханській області.