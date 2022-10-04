РНБО: Росія показово демонструє готовність завдати ядерного удару – це спроба схилити Київ до переговорів

Показова демонстрація РФ готовності завдати ядерного удару по території України є черговою стадією інформаційного тероризму задля схилення Києва до переговорів, заявляють у Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України.



«Ще на початку повномасштабного вторгнення росії на територію України рф привела ядерні сили у стан особливого бойового чергування. Показова демонстрація росії готовності будь-якої миті завдати ядерного удару по території України – чергова стадія інформаційного тероризму, влаштованого рф, щоб схилити Україну до перемовин на умовах кремля», – йдеться у повідомленні.

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У РНБО звертають увагу, що останніми днями іноземні медіа поширюють інформацію з посиланням на таємні джерела про те, що Кремль, можливо, хоче застосувати ядерну зброю.

«Спочатку італійська газета La Repubblica повідомила, що російський «підводний човен з ядерними боєголовками вийшов на випробування». Потім The Times написав, що «путін наказує відправити в Україну ядерний військовий потяг». Водночас у Twitter різні користувачі поширюють відео того, який ефект матиме точкове використання ядерної зброї росією по лінії фронту», – зауважують в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

У центрі попереджають – Росія надалі посилюватиме ядерний шантаж, тому існує висока ймовірність різних провокацій з боку держави-агресора.

Російський президент Володимир Путін, а також інші представники російської влади від початку повномасштабного вторгнення неодноразово натякали на ядерний арсенал Росії та відплату, попереджаючи НАТО не втручатися у війну в Україні.

Раніше президент США Джо Байден попередив Путіна про серйозні наслідки в разі застосування Росією ядерної чи хімічної зброї.