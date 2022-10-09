Заява Байдена щодо можливого ядерного «Армагеддону» не ґрунтувалася на нових даних – Кірбі

Нещодавні заяви президента Джо Байдена про можливий «Армагеддон» у зв’язку з постійними згадками російського президента Володимира Путін про ядерний арсенал не ґрунтуються на якихось конкретних подіях і Білий дім не бачить безпосередньої загрози – заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.



«Ці коментарі не ґрунтувалися на нових чи свіжих даних розвідки чи нових ознаках того, що Путін вирішив застосувати ядерну зброю, і, відверто кажучи, у нас немає жодних ознак того, що він ухвалив таке рішення», – сказав Джон Кірбі в ефірі ABC TV 9 жовтня.



«Ми також не бачили нічого, що змусило б нас зупинитися, щоб переглянути нашу власну стратегічну ядерну позицію в наших зусиллях захистити власні інтереси національної безпеки та інтереси наших союзників і партнерів», – додав він.



Кірбі визнав, що «зараз дуже високі ставки» з Москвою. І, за його словами, Вашингтон продовжуватиме надавати допомогу Україні у боротьбі проти неспровокованого вторгнення Росії.



Кірбі сказав, що Білий дім не коментує вибух, який пошкодив важливий для Росії автомобільно-залізничний Кримський міст 8 жовтня.



«Нам насправді більше нічого додати до повідомлень про вибух на мосту», – сказав він. – «Що я можу вам сказати, це те, що Путін почав цю війну, і Путін міг би закінчити її сьогодні, просто вивівши свої війська з країни».

Напередодні президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування Кремлем ядерної зброї є найвищою за останні шість десятиліть.

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«Ми не стикалися з перспективою «Армагеддону» (з часів президента США Джона Кеннеді та кубинської ракетної кризи) у 1962 році», – сказав Байден у Нью-Йорку.

Президент США пов’язав ядерні погрози з поразками армії Росії на полі бою в Україні.

Путін, а також інші представники російської влади від початку повномасштабного вторгнення неодноразово натякали на ядерний арсенал Росії та відплату, попереджаючи НАТО не втручатися у війну в Україні.

Проте після спроби Москвою анексувати окуповані українські регіони високопосадовці Росії заявили, що вони не «блефують», коли кажуть про те, що Москва «має право використовувати всі свої військові засоби для захисту своїх територій», включаючи «щойно приєднані регіони».

Багато хто на Заході сприйняв це як ознаку того, що використання Росією ядерної зброї не можна виключати.