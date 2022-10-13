На півдні і заході України ЗСУ збили п’ять «Калібрів» – командування

Чотири крилаті ракети типу «Калібр» збито в небі над західними областями України, повідомляє у фейсбуці повітряне командування «Захід».

«13 жовтня російські окупаційні війська атакували з акваторії Чорного моря крилатими ракетами типу «Калібр» об'єкти критичної інфраструктури в західному регіоні. Чотири крилаті ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні нашої відповідальності», – йдеться в повідомленні.

Як повідомили в міськраді Одеси з посиланням на оперативне командування «Південь», над Одещиною сили протиповітряної оборони знищили ракету типу «Калібр», якою російські війська атакував Україну з акваторії Чорного моря.

Ввечері в більшості регіонів була оголошена повітряна тривога. В цей час російські війська завдали ракетного удару по військовому об'єкту на Львівщині. За даними ОВА, це повторне влучання у цей об'єкт у Золочівському районі. Жертв немає. Також повідомлялося про звуки вибухів на Буковині, Тернопільщині, Волині та Рівненщині. Проте інформація про ймовірні удари офіційно не підтвердилася.