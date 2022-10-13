Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

На півдні і заході України ЗСУ збили п’ять «Калібрів» – командування

Чотири ракети знищили над західними областями, ще одну – над Одещиною

Чотири крилаті ракети типу «Калібр» збито в небі над західними областями України, повідомляє у фейсбуці повітряне командування «Захід».

«13 жовтня російські окупаційні війська атакували з акваторії Чорного моря крилатими ракетами типу «Калібр» об'єкти критичної інфраструктури в західному регіоні. Чотири крилаті ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні нашої відповідальності», – йдеться в повідомленні.

Як повідомили в міськраді Одеси з посиланням на оперативне командування «Південь», над Одещиною сили протиповітряної оборони знищили ракету типу «Калібр», якою російські війська атакував Україну з акваторії Чорного моря.

Ввечері в більшості регіонів була оголошена повітряна тривога. В цей час російські війська завдали ракетного удару по військовому об'єкту на Львівщині. За даними ОВА, це повторне влучання у цей об'єкт у Золочівському районі. Жертв немає. Також повідомлялося про звуки вибухів на Буковині, Тернопільщині, Волині та Рівненщині. Проте інформація про ймовірні удари офіційно не підтвердилася.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG