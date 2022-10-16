«ПВК Вагнера» намагається утвердити свою перевагу над Міноборони Росії – ISW

«Приватна військова компанія Вагнера», ймовірно, продовжує намагатися утвердити свою перевагу над Міністерством оборони Росії і звичайними російськими сухопутними силами, пише у щоденному звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Дослідники посилаються на відео, опубліковане в соцмережах 13 жовтня, на якому військовослужбовці 126-ї окремої бригади берегової оборони Чорноморського флоту Росії в невстановленому місці Херсонської області скаржаться, що з початку повномасштабної війни ведуть бойові дії в цьому районі без перерв і ротацій.

«Військовослужбовці стверджували, що їх «тиснуть» українські сили, і наголошували, що у них є один БТР на 80 осіб, що значно обмежує їхню маневреність. Після розповсюдження відео 14 жовтня Telegram-канал, пов’язаний з «Групою Вагнера», повідомив, що керівництво «ПВК Вагнера» вирішило передати чотири позашляховики 126-му батальйону берегової оборони», – йдеться у повідомленні.

В ISW у зв’язку з цим вказують, що власник ПВК Євген Пригожин «активно намагається вислужитися перед президентом Росії Володимиром Путіним і виокремити сили «ПВК Вагнера» від звичайних сил Міноборони РФ».

«Передача обладнання загонові звичайних російських сухопутних сил може бути прихованою критикою очевидної неспроможності Міноборони Росії забезпечити потреби своїх солдатів», – йдеться у звіті.

8 жовтня британська розвідка заявила, що після невдач Росії на полі бою протягом останніх двох тижнів різноманітні суб’єкти російської системи приєднуються до критики керівництва Міноборони Росії.

«Серед таких критиків лідер Чечні Рамзан Кадиров, власник приватної військової компанії «Група Вагнер» Євген Пригожин, підтримувані державою телеведучі, поп-зірки та дедалі активніша спільнота ультранаціоналістично налаштованих військових блогерів», – йдеться в повідомленні.

Перед цим видання The Washington Post із посиланням на джерела в американській розвідці написало про випадки прямої незгоди з Володимиром Путіним людей із його «ближнього кола», про що раніше не було відомо. Нові розвіддані у поєднанні з недавніми коментарями російських офіційних осіб говорять про розбіжності у вищих ешелонах влади, пише газета, ймовірно, маючи на увазі публічну критику Міноборони Росії з боку Рамзана Кадирова і Євгена Пригожина, які вважаються лояльними до Путіна.

Видання написало, що людина з близького оточення президента Росії Володимира Путіна вступила з ним у пряму суперечку через невдачі, яких зазнає російська армія у війні проти України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що відомості американської розвідки про людину з найближчого оточення, яка прямо вказала Путіну на помилки, «абсолютно не відповідає дійсності». Він, однак, визнав наявність «робочих суперечок» у російському керівництві, сказавши, що такі суперечки – не ознака розколу.