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Росія «дуже повільно» просувається на Донеччині, але зазнає тиску ЗСУ з двох боків – британська розвідка

Протитанкові «їжаки» в Бахмуті, Донецька область, 11 жовтня 2022 року

Російські війська досягли «тактичного поступу» на Бахмутському напрямку, повідомила розвідка Великої Британії 14 жовтня.

За даними відомства, окремі підрозділи 2-го армійського корпусу, ймовірно, просунулися в села Опитне та Іванград на південь від Бахмута.

Розвідка, яку цитує Міністерство оборони країни, вказує на те, що найманцям із російської приватної військової компанії Вагнера вдалося досягнути «певних локальних успіхів» на Донбасі.

«Вагнерівці, ймовірно, лишаються широко залученими у бої за Бахмут. Росія може бачити захоплення Бахмута як передумову до просування в район Краматорська та Слов’янська, який є найбільш значущою частиною Донецької області, підконтрольною Україні», – констатує британське відомство.

Воно визнає, що Росія продовжує наступальні дії в центральній частині Донбасу і «дуже повільно» просувається вперед.

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«Однак її загальний оперативний задум підважує тиск української армії з північного та південного флангів, а також значний дефіцит боєпипасів та живої сили», – додає розвідка.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Бахмутський напрямок залишається одним з найжорстокіших на фронті. За даними Генштабу на ранок 14 жовтня, цей напрямок один із двох, на яких російські війська зазнають найбільших втрат.

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