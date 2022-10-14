Втрати армії Росії перевищили 64 тисячі військових – ЗСУ

Російські війська втратили близько 500 людей за попередню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 14 жовтня.

За даними командування, армія Росії втратила загалом 64 300 військових, а також:

2521 танк (+10)

5172 бойові броньовані машини (+5)

1566 артилерійських систем (+10)

362 реактивні системи залпового вогню (+5)

186 засобів ППО (+3)

268 літаків

240 гелікоптерів

1199 безпілотників (+17)

316 крилатих ракет

16 кораблів

3944 автомобілів та автоцистерн (+9)

142 одиниці спеціальної техніки (+2)

«Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках», – уточнює командування.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.