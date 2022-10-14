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Втрати армії Росії перевищили 64 тисячі військових – ЗСУ

Ілюстраційне фото. Український військовий стріляє з трофейної російської гаубиці «Мста-Б», Харківська область, 6 жовтня 2022 року

Російські війська втратили близько 500 людей за попередню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 14 жовтня.

За даними командування, армія Росії втратила загалом 64 300 військових, а також:

  • 2521 танк (+10)
  • 5172 бойові броньовані машини (+5)
  • 1566 артилерійських систем (+10)
  • 362 реактивні системи залпового вогню (+5)
  • 186 засобів ППО (+3)
  • 268 літаків
  • 240 гелікоптерів
  • 1199 безпілотників (+17)
  • 316 крилатих ракет
  • 16 кораблів
  • 3944 автомобілів та автоцистерн (+9)
  • 142 одиниці спеціальної техніки (+2)

«Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках», – уточнює командування.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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