Втрати армії Росії перевищили 64 тисячі військових – ЗСУ

Російські війська втратили близько 500 людей за попередню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 14 жовтня.
За даними командування, армія Росії втратила загалом 64 300 військових, а також:
- 2521 танк (+10)
- 5172 бойові броньовані машини (+5)
- 1566 артилерійських систем (+10)
- 362 реактивні системи залпового вогню (+5)
- 186 засобів ППО (+3)
- 268 літаків
- 240 гелікоптерів
- 1199 безпілотників (+17)
- 316 крилатих ракет
- 16 кораблів
- 3944 автомобілів та автоцистерн (+9)
- 142 одиниці спеціальної техніки (+2)
«Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках», – уточнює командування.
За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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