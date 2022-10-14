У разі ядерного удару РФ Захід не відповість тим же, але російська армія «буде знищена» – Боррель

Високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель прокоментував заяви президента Росії Володимира Путіна про можливе використання ядерної зброї.

Під час виступу в Європейській дипломатичній академії 13 жовтня дипломат згадав слова Путіна про готовність використовувати всі наявні в Росії засоби.

«Є ядерні погрози, і Путін каже, що він не блефує. Що ж, він не може дозволити собі блеф. І має бути ясно, що люди, які підтримують Україну, і Європейський Союз, його країни-члени, і США, і НАТО також не блефують. І будь-яка ядерна атака на Україну потягне за собою відповідь – не ядерну відповідь, а настільки потужну відповідь з військового боку, що російська армія буде знищена, і Путіну не варто блефувати», – заявив Боррель.

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Він висловив переконання, що ЄС повинен бути готовий продовжувати Україну, водночас шукаючи дипломатичного рішення, «коли це можливо».

Президент Росії Володимир Путін та його найближче оточення неодноразово погрожували застосувати «усі наявні засоби», щоб захистити «суверенітет і цілісність РФ». Востаннє президент Росії наголосив про це під час оголошення часткової мобілізації в РФ.

Західні лідери засудили такі погрози. Водночас поки що, за словами речниці Білого дому Карін Жан-П’єр, Сполучені Штати не мають інформації, яка б підтверджувала повідомлення медіа про те, що Росія готується застосувати тактичну ядерну зброю на полі бою в Україні або поблизу нього.

Раніше президент США Джо Байден попередив Путіна про серйозні наслідки в разі застосування Росією ядерної чи хімічної зброї.