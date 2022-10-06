Лідери 44 країн у Празі обговорюють «новий порядок без Росії»

Лідери 44 країн Європи і сусідніх регіонів зібралися на саміт у столиці Чехії Празі – на тлі війни Росії проти України і різкого погіршення відносин між країнами Європейського союзу і РФ.

Йдеться про першу зустріч нової неформальної організації – Європейської політичної спільноти. У ній беруть участь представники всіх 27 країн ЄС, держав-кандидатів на вступ до блоку, а також тих країн, які пов’язані з ЄС економічними угодами і поділяють загальноєвропейські цінності.

Запрошення отримали лідери України, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Молдови, а також Великої Британії, Туреччини, Сербії та інших країн, що не входять до Євросоюзу. Білорусі й Росії серед запрошених немає.

Ідея створити новий формат належить президенту Франції Емманюелю Макрону, він виступив із нею у травні. Згодом вона була схвалена самітом ЄС.

У Євросоюзі наголошують, що йдеться не про альтернативу вступу до ЄС для країн-кандидатів, а про новий формат співпраці.

Голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель перед початком зустрічі у Празі заявив, що її учасники обговорюватимуть створення «нового порядку без Росії», а сам факт зустрічі є чітким сигналом про ізоляцію Москви через її агресію проти України.

«Це не означає, що ми хочемо виключити Росію назавжди, але ця Росія, Росія Путіна, не має тут місця… Це сигнал, який ми хочемо надіслати, що, на жаль, ми не можемо створити порядок безпеки з Росією. Росія ізольована», – сказав Боррель.

Зустріч була названа Брюсселем «платформою для політичної координації», але, незважаючи на риторику, від саміту очікується мало конкретних результатів.

Ймовірно, на зустрічі домінуватимуть розбіжності щодо того, як обмежити ціни на газ, щоб стримати різке зростання витрат на енергоносії, викликане війною.