Сили оборони відбили атаки Росії на 8 напрямках на Донеччині і одному на Херсонщині – штаб

Російські війська продовжують намагатися вийти на адміністративний кордон Донецької області та утримати захоплені території, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 14 жовтня.

«За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника у напрямках населених пунктів Терни, Опитне, Веселе, Невельське, Одрадівка, Іванград, Бахмут, Нова Кам’янка (Донецька область – ред.) та Сухий Ставок (Херсонська область – ред.)», – йдеться в зведенні.

Штаб звітує про 25 ударів по районах зосередження озброєння та військової техніки російських військ, в тому числі по шести зенітних ракетних комплексів.

«Ракетні війська і артилерія за добу уразили три пункти управління, п’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів. В зону вогневого ураження також потрапила ворожа станція радіоелектронної боротьби», – додає командування.

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Російські війська продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах у різних регіонах України. Зокрема, протягом попередньої доби обстрілів зазнали Київська область, Миколаїв та Нікополь.

«В місті Енергодар, 10-11 жовтня, було відзначено збільшення особового складу російських окупаційних військ на території атомної електростанції. За наявною інформацією, окупанти використовують станцію, як базу для розміщення особового складу, в зв’язку з тим, що об’єкт не обстрілюється», – повідомляє штаб.

За його даними, російські загарбники посилили режимні заходи на окупованих територіях. Так, на блокпостах навколо Мелітополя перебувають співробітники ФСБ для проведення обшуків.

Крім того, командування фіксує прибуття до окупованого Криму «близько 400 бойовиків-іноземців» 9 жовтня для участі у війні проти України.