ЗСУ знищили командно-спостережний пункт російського батальйону на окупованій Херсонщині – ОК «Південь»

ЗСУ знищили командно-спостережний пункт російського батальйону на окупованій території Херсонщини. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

Водночас, за словами військових, армія РФ продовжує атакувати південні регіони України, зокрема, дронами-камікадзе «Sahed-136»

«Силами протиповітряної оборони 2 дрони збито над Миколаївщиною, 4 – над Одещиною», – зазначають у ОК «Південь».

Окрім того, ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ на півдні завдали низку ударів по важливим позиціям армії РФ.

«Зокрема, нанесено артилерійські удари по пункту розгортання мінометної батареї та батареї реактивних систем залпового вогню противника в Миколаївському районі», – зазначили в ОК «Південь».

Раніше цього дня у Оперативному командуванні «Південь» пояснили, що армія РФ використовує дрони-камікадзе «Шахід-136» для ударів по українській критичній інфраструктурі, тому що для таких цілей ці БПЛА є ефективнішими, ніж для атак по людях. Водночас, як додали військові, ЗСУ наразі успішно збивають більшість із таких дронів.