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ОК «Південь»: Росія тримає в Чорному морі 32 «Калібри»

«На чергуванні – п’ять ракетоносіїв, два з яких – підводні»

У Чорному морі перебувають російські ракетоносії з 32 ракетами «Калібр», повідомило 4 жовтня оперативне командування «Південь».

«У Чорному морі дев’ять ворожих кораблів маневрують, переховуючись за Кримським півостровом від шторму і уражень Силами оборони. На чергуванні – п’ять ракетоносіїв, два з яких – підводні. Загальне спорядження – 32 «Калібри», – йдеться в повідомленні.

Військові наголошують, що загрози ракетних ударів, атак дронів-камікадзе, обстрілів щойно вивільнених і глибоко тилових територій – «це спосіб ворога тиснути і тримати психологічну напругу».

22 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти України, наближається до 3,5 тисяч.

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