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ЗСУ збили російську ракету над Дніпропетровщиною – Резніченко

Ракету збили у Криворізькому районі

У Криворізькому районі українські військові збили російську ракету, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Вдале полювання наших військових. До вечора наша ППО збила у Криворізькому районі ворожу ракету», – написав він у телеграмі.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 246 крилатих ракет.

Крім того, як повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, вдень російські війська зі ствольної артилерії обстріляли Нікополь – сталася пожежа, яку вже загасили рятувальники. Згорів один паром. Люди не постраждали.

Російські війська регулярно обстрілюють Дніпропетровщину. Зокрема, минулого тижня внаслідок російського ракетного удару по Дніпру, як повідомили в ОВА, були поранені п’ятеро людей, загинули четверо, серед них – двоє дітей. Через цю атаку пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхівок, електромережу, автотранспорт.

Москва заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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