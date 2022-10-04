ЗСУ відбили спробу військ РФ атакувати Одесу – над морем збили іранський дрон

Дрон-камікадзе іранського виробництва, яким сьогодні армія РФ намагалася атакувати Одесу, збито над Чорним морем, повідомила пресслужба оперативного командування «Південь».

Зазначається, що йдеться про БПЛА Shahed-136, які РФ маркує як «Герань-2».

«Силами протиповітряної оборони безпілотний літальний апарат знищено над морем», – повідомили військові.

У Повітряних силах ЗСУ вважають, що армія РФ все частіше використовує у війні проти України іранські дрони, тому що береже високоточні ракети, а також тому що БПЛА більш зручні для завдання ударів.

Офіційний Київ заявив, що постачання зброї Росії для війни проти України є «недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану». Тому Україна вирішила позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві.

Офіційний Тегеран у зв’язку з цим «порадив» Україні «утримуватися від впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами».

«Шахід-136» – дрон-камікадзе, який виготовляє Іран. Дальність його польоту складає 2000 кілометрів.