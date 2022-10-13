НАТО надасть Україні засоби для боротьби з дронами-камікадзе – Столтенберг

НАТО невдовзі надасть Україні засоби для боротьби з дронами-камікадзе. Про це заявив генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

«НАТО також оперативно надасть Україні протидронні засоби із сотнями пристроїв для глушіння безпілотників, які можуть допомогти звести нанівець ефективність російських та іранських дронів і захистити українське населення та інфраструктуру», – наголосив він.

12 жовтня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Захід обговорює шляхи надання Україні додаткової протиповітряної оборони для захисту від «невибіркових» ракетних атак Росії по всій країні.

Перші повідомлення про використання Росією дронів-камікадзе «Шахід-136» у війні проти Україні з’явилися на початку вересня.

У Повітряних силах ЗСУ припустили, що армія РФ все частіше використовує у війні проти України іранські дрони, тому що береже високоточні ракети, а також тому що БПЛА більш зручні для завдання ударів.

Під час масованого обстрілу України 10 жовтня, армія РФ, згідно з даними українського Генштабу, використала для завдання ударів 24 БПЛА, яких 13 були дронами-камікадзе «Шахід-136».

Того ж дня у коментарі Радіо Свобода секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Іран не мав змоги самостійно виготовляти дрони-камікадзе.

11 жовтня українська розвідка повідомила, що іранські дрони-камікадзе «Shahed-136» Росія перекидає до Білорусі, а президент Володимир Зеленський заявив, що наразі РФ замовила у Ірану 2400 таких БПЛА.

Того ж дня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що «не варто драматизувати ситуацію» з дронами-камікадзе іранського виробництва, які Росія використовує у війні проти України.