«Укрзалізниця» запускає поїзди з Києва до Краматорська вперше за пів року

Поїзди відновлюють рух до Краматорська в Донецькій області, повідомляє державна компанія «Укрзалізниця» 14 жовтня.

«Укрзалізниця» відновила залізничне сполучення з Краматорськом, що на Донеччині. Поїзди сюди не курсували від початку квітня. Поїзд вирушатиме з Києва щодня о 06:52 та прибуватиме до Краматорська о 14:03. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 14:35 та прибуватиме до Києва о 21:13», – повідомляє пресслужба перевізника.

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Компанія додає, що залізничники старалися відновити сполучення з Краматорськом до початку холодів, аби за потреби мешканці міста та району могли доїхати до інших регіонів.

Поїзд робитиме зупинки на станціях Дарниця, Лубни, Миргород, Полтава, Красноград, Лозова та Слов’янськ.

Краматорськ – місто в Донецькій області, яке регулярно зазнає обстрілів російських військ.

У вересні «Укрзалізниця» відновила сполучення між Харковом та звільненою незадовго до того Балаклією.