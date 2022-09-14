«Укрзалізниця» відновлює сполучення Харкова зі звільненою Балаклією

З 15 вересня відновлюється сполучення між Харковом і звільненою Балаклією, повідомила «Укрзалізниця».

«З 15 вересня між Харковом та Балаклією почне курсувати рейковий автобус. Для відновлення сполучення залізничники оперативно відновили міст і десятки пошкоджених колій та контактних мереж», – йдеться в повідомленні.

Поїзди вирушатимуть щодня з Харкова двічі:

о 7 годині, прибуття до Балаклії о 08:55; зворотній рейс о 9:15, прибуття до Харкова об 11

о 15:50, прибуття до Балаклії о 17:40; зворотній поїзд о 18:00, прибуття до Харкова о 19:55

«(Поїзд – ред.) робитиме зупинки на станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки та Шебелинка. На маршруті використовуватиметься зручний рейковий автобус. Вартість проїзду з Харкова до Балаклії — 29 гривень», – додає перевізник.

У результаті контрнаступу ЗСУ 9 вересня Балаклію і згодом низку інших населених пунктів Харківщини було звільнено від російських окупантів.

Станом на 14 вересня, як повідомив голова Харківської ОВА, під російською окупацією залишаються 6% області. До контрнаступу українських військових було окуповано 32% Харківщини.