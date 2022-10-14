У Зеленського бачать «різке зниження ядерної загрози» і кажуть, що це – «доволі хороший знак»

В Офісі президента Володимира Зеленського бачать «різке зниження ядерної загрози» і кажуть, що «це – доволі хороший знак».

«Сьогодні ми бачимо різке зниження ядерної загрози в російській риториці (якщо ігнорувати пропагандистів і казати про офіційних осіб). Ми спостерігаємо різке зниження ядерної загрози, і це доволі хороший знак. Росія визнала, що може вести війну звичайним озброєнням», – зазначив антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

Водночас, за його словами, будь-яка спроба Росії застосувати ядерну зброю «призведе до негайної відповіді».

«НАТО стежить за всім, що відбувається в Росії з ядерною зброєю. І НАТО категорично попереджає Росію, що якщо буде навіть спроба застосувати ядерну зброю, то буде відповідь», – сказав він.

Президент Росії Володимир Путін та його найближче оточення неодноразово погрожували застосувати «усі наявні засоби», щоб захистити «суверенітет і цілісність РФ». Востаннє президент Росії наголосив про це під час оголошення часткової мобілізації в РФ.

Західні лідери засудили такі погрози. Водночас поки що, за словами речниці Білого дому Карін Жан-П’єр, Сполучені Штати не мають інформації, яка б підтверджувала повідомлення медіа про те, що Росія готується застосувати тактичну ядерну зброю на полі бою в Україні або поблизу нього.

Раніше президент США Джо Байден попередив Путіна про серйозні наслідки в разі застосування Росією ядерної чи хімічної зброї.