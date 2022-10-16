Гуменюк розповіла, чи змінилася ситуація на фронті після вибуху на Кримському мосту

Після вибуху на Кримському мосту, який стався 8 жовтня, значно погіршилося становище російських військ на південному напрямку фронту, повідомила в ефірі телемарафону начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, загарбники наразі не можуть отримати необхідного забезпечення.

«Дуже критичне у них (окупантів - ред.) становище зі спорядженням, з постачаннями, з логістикою, тому що дійсно підтягування резервів звідти відбувалось. Майже 75% цих постачань проходили саме через Кримський міст. Наразі навіть море на нашому боці, навіть природа проти того, щоб у них щось функціонувало, тому що навіть пороми зупинили через вітер», – зазначила Гуменюк.

За її словами, на південному напрямку російські війська відчувають гостру нестачу обладнання, боєкомплектів і військової техніки.

Вибух на Керченському мосту стався вранці 8 жовтня. За версією російських слідчих, на мосту стався підрив вантажного автомобіля, що спричинив обвал двох прольотів його автомобільної частини і сильну пожежу на залізничній. Офіційно повідомлялося про загибель трьох людей.

Ніхто офіційно не взяв на себе відповідальності за удар, але видання The New York Times повідомило з посиланням на неназваного високопосадовця, що українські спецслужби організували напад.

Президент РФ Володимир Путін назвав вибух на Керченському мосту «терактом» і звинуватив у ньому українські спецслужби.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що звинувачення України в тероризмі та вибуху на Керченському мосту – це «надто цинічно навіть для Росії».

Російська влада доручила відновлення Кримського мосту після вибуху компанії «Нижнеангарсктрансстрой». Роботи мають бути завершені до 1 липня 2023 року.