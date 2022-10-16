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Гуменюк розповіла, чи змінилася ситуація на фронті після вибуху на Кримському мосту

Вибух на Кримському мосту значно погіршив логістику російських військ, заявила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України

Після вибуху на Кримському мосту, який стався 8 жовтня, значно погіршилося становище російських військ на південному напрямку фронту, повідомила в ефірі телемарафону начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, загарбники наразі не можуть отримати необхідного забезпечення.

«Дуже критичне у них (окупантів - ред.) становище зі спорядженням, з постачаннями, з логістикою, тому що дійсно підтягування резервів звідти відбувалось. Майже 75% цих постачань проходили саме через Кримський міст. Наразі навіть море на нашому боці, навіть природа проти того, щоб у них щось функціонувало, тому що навіть пороми зупинили через вітер», – зазначила Гуменюк.

За її словами, на південному напрямку російські війська відчувають гостру нестачу обладнання, боєкомплектів і військової техніки.

Вибух на Керченському мосту стався вранці 8 жовтня. За версією російських слідчих, на мосту стався підрив вантажного автомобіля, що спричинив обвал двох прольотів його автомобільної частини і сильну пожежу на залізничній. Офіційно повідомлялося про загибель трьох людей.

Ніхто офіційно не взяв на себе відповідальності за удар, але видання The New York Times повідомило з посиланням на неназваного високопосадовця, що українські спецслужби організували напад.

Президент РФ Володимир Путін назвав вибух на Керченському мосту «терактом» і звинуватив у ньому українські спецслужби.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що звинувачення України в тероризмі та вибуху на Керченському мосту – це «надто цинічно навіть для Росії».

Російська влада доручила відновлення Кримського мосту після вибуху компанії «Нижнеангарсктрансстрой». Роботи мають бути завершені до 1 липня 2023 року.

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