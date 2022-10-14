Росія планує, що Кримський міст відновлять до липня 2023-го

Російська влада доручила відновлення Кримського мосту після вибуху компанії «Нижнеангарсктрансстрой», повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Компанія повинна завершити відновлювальні роботи до 1 липня 2023 року.

Про це йдеться у розпорядженні уряду Росії, яке підписав його голова Михайло Мішустін. З тексту випливає, що компанія буде єдиним підрядником, але їй дозволено залучати співвиконавців, якщо вони виконають не більше ніж 50 відсотків робіт. Чому було обрано саме її, у документі не йдеться. Також розпорядження не уточнює вартість ремонтних робіт.

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У Росії є кілька компаній під назвою «Нижнеангарсктрансстрой». Одна з них, яка займається ремонтом автошляхів, зареєстрована у Москві 2012 року. Російський телеканал «Дождь» повідомляє про ще одну компанію з такою назвою, зареєстровану 2009 року в Іркутській області. Жодна з них раніше не мала широкої популярності. Керченський міст будували компанії Аркадія Ротенберга.

Раніше представники російської влади заявляли, що ремонт може завершитися через півтора місяці, проте ухвала уряду означає, що він триватиме 8,5 місяців.

Вибух на Керченському мосту стався вранці 8 жовтня. За версією російських слідчих, на мосту стався підрив вантажного автомобіля, що спричинив обвал двох прольотів його автомобільної частини і сильну пожежу на залізничній. Офіційно повідомлялося про загибель трьох людей.

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Ніхто офіційно не взяв на себе відповідальності за удар, але видання The New York Times повідомило з посиланням на неназваного високопосадовця, що українські спецслужби організували напад.

Президент РФ Володимир Путін назвав вибух на Керченському мосту «терактом» і звинуватив у ньому українські спецслужби.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що звинувачення України в тероризмі та вибуху на Керченському мосту – це «надто цинічно навіть для Росії».