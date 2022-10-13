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Віталій Портников: Інструмент шантажу. Нова роль Криму

Колаж

(Рубрика «Точка зору»)

За роки, що минули після окупації Криму, анексований Росією півострів використовувався Володимиром Путіним як доказ його ролі «збирача земель» загиблої імперії, виступав як нова військова база Росії в Чорному морі, покликана дестабілізувати ситуацію в регіоні як плацдарм для майбутнього вторгнення на південь України, і навіть як експериментальна територія щодо остаточного демонтажу залишків російського правосуддя…

Тепер, коли російська армія втрачає свої позиції на окупованих територіях материкової України, коли вимальовується тенденція нових втрат – унаслідок можливої поразки путінського режиму, – Крим, схоже, виступає вже у новій ролі. У ролі головного інструменту російського шантажу. У ролі найважливішої «території Росії».

Може скластися враження, що Кремль готовий «стерпіти» все, що завгодно. Можуть вибухати військові об'єкти у Бєлгородській області Росії. Російська армія може залишати міста на вже анексованому Донбасі. Але якщо раптом станеться пожежа на Кримському мосту, тоді Володимир Путін сидітиме з ошелешеним виразом обличчя, а російська авіація буквально через добу після пожежі почне завдавати ударів по інфраструктурі України.

Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з очільником Слідчого комітету РФ Олександром Бастрикіним. Санкт-Петербург, 9 жовтня 2022 року
Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з очільником Слідчого комітету РФ Олександром Бастрикіним. Санкт-Петербург, 9 жовтня 2022 року

Головне – не переходити адміністративний кордон Криму. Головне – не торкатися Керченського мосту! І ось уже екстравагантний мільярдер Ілон Маск пропонує «залишити Росії Крим», ніби озвучуючи таємні бажання російського правителя.

У війні, яку Росія почала проти України, впевнений, немає жодних «червоних ліній»

Думаю, головне – не піддаватися на цей шантаж, не вірити в цю декорацію. Чому безпека Криму має турбувати російського президента більше, ніж безпека Бєлгорода? Чому статус Криму чимось має відрізнятися від статусу Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей – усі ці українські регіони анексовані Росією за одним і тим самим сценарієм? Чому треба думати, що військові поразки не викликають у Путіна емоцій, а ось після пожежі на Кримському мосту він наказує негайно почати бомбардувати Київ чи Львів? Як можна повірити в таку містифікацію?

Вибух на Кримському мосту: охоплені вогнем цистерни та паніка у Криму (фотогалерея)
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Вибух на Кримському мосту: охоплені вогнем цистерни та паніка у Криму (фотогалерея)

Вранці у суботу, 8 жовтня, на Керченському (Кримському) мосту в Криму сталися вибух і пожежа

У війні, яку Росія почала проти України, впевнений, немає жодних «червоних ліній», пов'язаних із пожежею на Керченському мосту, переходом української армії в наступ на окупованих Росією територіях і навіть виходом на адміністративний кордон Криму. У цій війні є одна-єдина «червона лінія», яка вже давно перейдена Путіним – державність, суверенітет і територіальна цілісність України.

Атака на Київ: наслідки масованого обстрілу центру столиці
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Атака на Київ: наслідки масованого обстрілу центру столиці

Більшість ударів прийшлося на середмістя столиці

Переконувати себе, що в ситуації, що склалася, Українська держава зможе довго проіснувати у мирі та безпеці без відновлення своїх міжнародно визнаних кордонів – це повторювати помилку 2014-2022 років, коли багато українців рішуче відмовлялися розуміти, що анексія Криму та війна на Донбасі – це лише перший крок до ліквідації самої Української держави. І що якщо ми, українці, дійсно хотіли тривалого й міцного миру, нам слід, за давнім прислів'ям, готуватися до тривалої та кровопролитної війни, а не заспокоювати себе інфантильними ілюзіями про те, що про мир можна домовитися з тим, хто вже давно зробив ставку на війну й насильство.

Україна може здобути майбутнє лише з усіма своїми землями, вкраденими Росією

Україна як держава без контролю над власними територіями не буде цікава нікому. Вона нецікава Росії – тому що Кремль буде впевнений, що зможе дістатися й інших територій цієї держави. Вона нецікава Заходу – тому що здача українських територій Росії означатиме повну поразку міжнародного права. І вона не буде цікавою самим українцям – тому що вони вже переконалися в тому, що доля такої держави – війна і загибель.

Тому, впевнений, Україна може здобути майбутнє лише з усіма своїми землями, вкраденими Росією. З Донецькою, Луганською, Херсонською, Запорізькою областями. І з Кримом. Звісно ж, із Кримом. Думаю, Володимир Путін розуміє це не гірше за нас із вами.

Тому й використовує анексований півострів як інструмент для шантажу.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Оригінал​ публікації – на сайті Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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    Крим.Реалії

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