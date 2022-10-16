Білий дім: Китай має надіслати Росії сигнал щодо заборони використання ядерної зброї

На тлі ядерного шантажу Росії влада Китаю має надіслати Кремлю чіткий сигнал про заборону використання такого виду озброєння у війні проти України, наголосив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у коментарі телеканалу CNN.

«Країнам, включаючи Китай, необхідно надіслати Росії сигнал про те, що Москва не має розглядати можливість застосування ядерної зброї у війні проти України», – заявив він.

Президент Росії Володимир Путін та його найближче оточення неодноразово погрожували застосувати «усі наявні засоби», щоби захистити «суверенітет і цілісність РФ», в тому числі й ядерну зброю. Востаннє президент Росії наголосив про це під час оголошення часткової мобілізації в РФ.

Західні лідери засудили такі погрози. Водночас поки що, за словами речниці Білого дому Карін Жан-П’єр, Сполучені Штати не мають інформації, яка б підтверджувала повідомлення медіа про те, що Росія готується застосувати тактичну ядерну зброю на полі бою в Україні або поблизу нього.

Президент США Джо Байден попередив Путіна про серйозні наслідки в разі застосування Росією ядерної чи хімічної зброї.

14 жовтня Михайло Подоляк наголосив, що бачить «різке зниження ядерної загрози» й зазначив, що «це – доволі хороший знак».