Зеленський розповів, коли мир стане можливим

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що мир стане можливим тоді, коли для Росії стане неможливим її терор.



«Тільки реальні перемоги України, тільки реальний захист вільним світом самого себе від російського терору й шантажу – захист санкціями, захист допомогою Україні, – тільки повне витіснення окупантів з української землі та демонтаж агресивних можливостей держави-терориста – все це шлях до миру. Мир стане можливим тоді, коли для Росії стане неможливим її терор», – заявив він у своєму відеозверненні.

Президент повідомив про «активні дії» на різних ділянках фронту.



«Дуже тяжка ситуація зберігається на Донеччині й Луганщині. Найважче – Бахмутський напрямок, як і в попередні дні. Тримаємо позиції. Загалом на сході й на півдні робимо все, щоб окупанти відчували: у них немає перспектив. Хоч би кого вони кинули воювати проти нас, це для них завершиться тільки поразкою», – сказав Зеленський.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що українські військові відбили атаки військ РФ біля 11 населених пунктів на Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

14 жовтня британська розвідка заявила, що Росія продовжує наступальні дії в центральній частині Донбасу і «дуже повільно» просувається вперед. У розвідці припускають, що Москва може бачити захоплення Бахмута як передумову до просування в район Краматорська та Слов’янська, який є найбільш значущою частиною Донецької області, підконтрольною Україні.