Париж надасть Україні системи ППО і розширить навчання українських військових – міністр оборони Франції

Франція оголосила, що надасть Україні системи протиповітряної оборони та розширить програму навчання українських військових.

Міністр оборони Себастьєн Лекорню заявив в інтерв’ю Le Parisien, що до двох тисяч українських військових будуть розміщені у військових частинах у Франції, чергуючись для проходження кількатижневої бойової підготовки, більш спеціалізованої підготовки з логістики та інших потреб, а також для навчання на обладнанні, яке постачає Франція.

«Ми зважаємо на той факт, що війна, на жаль, триватиме, – цитує газета слова міністра. – Нове покоління солдатів також має бути навчене, щоб витримати дистанцію».

Раніше Франція навчила українських артилеристів використовувати поставлені нею самохідні гаубиці «Цезар».

Міністр зазначив, що ракетні батареї ППО Crotale, які Франція готується відправити в Україну, «будуть особливо корисні в боротьбі з безпілотниками і проти бомбардувань із повітря».

Франція має 12 таких батарей, сказав міністр. Він не уточнив, скільки з них відправлять Україні, але заявив, що поставка «буде важливою для того, щоб вони могли захистити своє небо».

Франція поставила 18 артилерійських систем Caesar і веде переговори про поставку ще шести. Франція також створила фонд у розмірі 100 мільйонів євро, «на які українці можуть купувати те, що вони хочуть, за умови, що постачальником є французькі компанії», – сказав міністр.

Нещодавно після зустрічі «Рамштайн-6» український міністр оборони Олексій Резніков заявив, що очікує посилення протиповітряної оборони України. Ця зустріч західних партнерів України відбувалася після масованих російських атак 10 жовтня.

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня звернувся до лідерів G7 з проханням збільшити можливості протиповітряної оборони для захисту від російських атак із повітря. Він заявив, що, коли Україна отримає такі системи, «перестане працювати ключовий елемент російського терору – ракетні удари».

Після масованих російських атак Україна отримала від Німеччини першу систему протиповітряної оборони IRIS-T. 12 жовтня Франція заявила, що надасть Україні системи ППО найближчими тижнями.