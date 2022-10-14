У День захисників і захисниць Зеленський відвідав поранених військових і вручив їм держнагороди

У День захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський відвідав військовий госпіталь, де перебувають поранені бійці: поспілкувався з ними і вручив держнагороди.

«Дякую за службу. Бажаю вам якнайшвидшого одужання. Щиро дякую від нас усіх за захист держави», – сказав Зеленський.

Він також привітав нагородами із Днем захисників і захисниць медиків, які працюють у військовому госпіталі.

«Ви також є захисниками України, оскільки зберігаєте життя наших воїнів. Усі бійці кажуть, що наші лікарі – найвищого класу. Дякую вам і вашим родинам за те, що ви в нас такі є», – наголосив Зеленський.

День захисників і захисниць України відзначають 14 жовтня (на Покрову Пресвятої Богородиці). Цього року це свято українці відзначатимуть в умовах воєнного стану.

14 жовтня – 233-й день оборони України від повномасштабного вторгнення Росії, яке почалося 24 лютого.